Предсказан прямой конфликт между Россией и Турцией из-за Сирии

Москва и Анкара могут быть втянуты в прямой конфликт в Сирии из-за обострения ситуации в республике и наступления боевиков на Алеппо. Об этом пишет Associated Press.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжает оказывать поддержку сирийскому лидеру Башару Асаду и внимательно следит за развитием ситуации в арабской республике.

«Всплеск боевых действий также рискует втянуть Россию и Турцию в прямые тяжелые бои друг против друга», — пояснил автор статьи.

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По его словам, у Москвы и Анкары есть свои интересы, которые нужно защищать в сирийском государстве.

Журналисты заметили также, что война может распространиться на весь Ближний Восток на фоне напряженных отношений Израиля с Ираном, Ливаном и рядом других государств.