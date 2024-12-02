Администрация президента США Джо Байден разочарована неспособностью Киева решить проблему с дефицитом личного состава ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское СМИ.

По словам официальных лиц в Белом доме, в администрации Байдена «растет разочарование» в руководстве Украины, которое сопротивляется призывам США снизить возраст мобилизации в стране с 25 до 18 лет.

«Власти Киева просто не мобилизуют и не обучают достаточно солдат, чтобы восполнить потери на поле боя», — указал один из американских чиновников.

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Официальные лица в Белом доме отметили, что администрация Байдена постоянно пытается предоставить Украине миллиарды долларов на дополнительное вооружение на фоне «самых быстрых с 2022 года темпов продвижения» ВС РФ в зоне конфликта. Однако главной проблемой остается дефицит личного состава ВСУ и США не могут помочь Киеву ее решить, что бы ни делали.

Ранее американский высокопоставленный чиновник в администрации Байдена заявил, что Украина должна рассмотреть возможность снижения призывного возраста до 18 лет, чтобы укрепить ряды ВСУ. По его мнению, только это может изменить сложившуюся на поле боя ситуацию. Однако власти Украины отказываются идти на этот шаг.