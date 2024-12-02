Лукашенко предложил новому главе Минкульта Белоруссии навести порядок или умереть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры страны Руслана Чернецкого и поручил ему навести порядок в этой сфере. Об этом сообщает «Белта».

Лукашенко назвал происходящее сейчас в белорусском кинематографе «позорищем и недопустимым».

«Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу», — добавил он.

Также президент Белоруссии призвал развивать концертную деятельность, поскольку это «важно для народа».

«Вы очень патриотичный, надежный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — обратился Лукашенко к Чернецкому, пообещав оказать «всяческую поддержку».

Он уточнил, что решил назначить нового министра культуры не из-за того, что прошлый не справился со своими обязанностями, а потому что сфере культуры нужен человек из нее.