Пока вы не уснули: цели визита Шольца в Киев и заявление премьера Грузии на фоне протестов

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Канцлер ФРГ назвал цели визита в Киев

© EPA/TACC

По словам Олафа Шольца, он намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским и объявить о новых поставках военной помощи.

«Моей поездкой сюда я хотел бы выразить свою солидарность с Украиной. Я бы также хотел здесь на месте дать ясно понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину. На встрече с Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на 650 млн евро», — сказал канцлер Германии.

Читать новость полностью

Премьер Грузии выступил с неожиданным заявлением на фоне протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что власти могут обратиться в Конституционный суд (КС) с целью признания оппозиционных политических партий незаконными.

"Они (оппозиционеры - прим. ТАСС) в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках", - сказал Кобахидзе на заседании правительства.

Читать новость полностью

Назван возможный кандидат в президенты Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов имеет высокие рейтинги и политические амбиции, а также деньги на избирательную кампанию. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. По его словам, Буданов* может стать кандидатом в президенты Украины.

Читать новость полностью

В ФСБ рассказали, кто может быть причастен к повреждениям на «Дружбе»

Офицер запаса ФСБ Роман Ромачёв допустил, что к повреждению нефтепровода «Дружба» может быть причастна как Украина, так и западные спецслужбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Утром 1 декабря на участке газопровода «Дружба» недалеко от польской Познани произошла утечка. Оператор польского участка нефтепровода заявил, что рассматривает все возможные версии повреждения трубопровода, в том числе диверсию.

Читать новость полностью

Мощные взрывы и потери в ВСУ: названы детали ночной атаки по Украине

Военные и стратегические объекты на Украине подверглись массовым атакам минувшей ночью. Как сообщает «МК», о последствиях ударов рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Известно, что удары пришлись на города Хмельник Винницкой области, Звягель Житомирской области, а также Борисполь и Вышгород Киевской области. Атака не ограничилась ночными прилетами — активные обстрелы продолжились и утром 2 декабря.

Читать новость полностью

СМИ: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана

Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

Читать новость полностью

Появились новые детали о сорванных Киевом переговорах

Проект договора, выработанный Москвой и Киевом на переговорах в 2022 году, уже был готов в печатном виде и передан лидерам стран, когда украинские власти отказались от продолжения диалога. Как сообщает РБК, об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он отметил, что тогда оставалось лишь внести «несколько штрихов на бумаге». Основные положения договора были акцептованы с российской стороны.

Читать новость полностью

Новые российские вагоны оказалось невозможно использовать

ОАО «РЖД» отказывается принимать новые вагоны на свою сеть, из-за чего вагоностроительные заводы не могут поставить свою продукцию заказчикам. Об этом со ссылкой на материалы совещания у замминистра транспорта Алексея Шило пишет «Коммерсантъ».

На тот момент у предприятий скопилось 2530 вагонов. По словам исполнительного директора Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгения Семенова, ситуация с каждым днем становится более критической, так как изготовление подвижного состава продолжается, но использовать его невозможно.

Читать новость полностью

Летевший из Нью-Йорка в Дели лайнер экстренно посадили в Москве

Самолет авиакомпании Air India, который летел из Ньй-Йорка в Дели (Индия), якобы экстренно посадили в Москве из-за смерти американца. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Читать новость полностью

Десятки фанатов погибли на футбольном матче

Десятки человек погибли в столкновениях между фанатами на футбольном матче в Нзерекоре, втором по величине городе Гвинеи. Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на анонимные источники.

По словам одного из медиков, «погибло около 100 человек». Отмечается, что тела заполнили местную больницу и морг. Другой врач сообщил, что число погибших исчисляется десятками.

Читать новость полностью