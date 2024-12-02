В ФСБ рассказали, кто может быть причастен к повреждениям на «Дружбе»

Офицер запаса ФСБ Роман Ромачёв допустил, что к повреждению нефтепровода «Дружба» может быть причастна как Украина, так и западные спецслужбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Утром 1 декабря на участке газопровода «Дружба» недалеко от польской Познани произошла утечка. Оператор польского участка нефтепровода заявил, что рассматривает все возможные версии повреждения трубопровода, в том числе диверсию.

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«Я думаю, в нынешних условиях, когда мы видели террористические акты внутри России с использованием кадровых сотрудников ГУР практически, конечно, Украина могла принять участие в этом», - так ситуацию прокомментировал Ромачёв.

Он добавил, что к повреждению трубопровода могут быть причастны и представители западных спецслужб, к примеру, польских. По словам Ромачёва, Варшаве «нечего терять», так как она осталась фактически без российского газа.