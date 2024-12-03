Партия Ле Пен вынесла вотум недоверия Барнье

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила, что поддержит вотум недоверия премьер-министру страны Мишелю Барнье. Об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, фракция выдвинет вотум недоверия, что означает: правительство Франции уйдет в отставку.

Назначена дата вынесения вердикта для Ле Пен

«Премьер-министр только что активировал статью 49.3 конституции для принятия бюджета социального обеспечения. Этот текст, как и это правительство, заслуживает цензуры», — отметила Ле Пен.

Голосование по вотуму недоверия состоится в среду, 4 декабря.

Ранее стало известно, что правительство Франции оказалось на грани отставки из-за спорного законопроекта о социальных расходах бюджета.