Президент Грузии Саломе Зурабишвили оскорбила победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В социальных сетях она распространила высказывание Джорджеску, сделанное им несколько месяцев назад, о готовности запретить в стране политические партии.

«Русские марионетки везде дают одинаковые предвыборные обещания», – заявила Зурабишвили.

Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.

Президент Грузии выступила с призывом по протестам в стране

По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».