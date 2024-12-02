Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявив о готовности разместить европейские войска на Украине, подтверждает свою готовность проливать кровь европейцев за интересы олигархов-глобалистов.

Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"ЕС все больше и больше сходит с ума из-за Украины!" - написал он в X, приведя ссылку на материал с заявлением Каллас о необходимости сохранения "неограниченной поддержки Украины со стороны Европы", которая должна "включать размещение [европейских] войск в будущем" на территории этой страны. "Она сказала об этом в первый же день после вступления в должность. Пронатовская истеричка, настроенная крайне против России, она готова пролить кровь сынов Франции в этом конфликте глобальной олигархии!" - подчеркнул политик.

Он добавил, что французы не должны умирать за Украину, НАТО или ЕС и призвал к скорейшему выходу из Североатлантического альянса и Евросоюза.

Каллас оценила влияние Путина в мире

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас приступила к работе в качестве нового верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС 1 декабря. В этот же день она отправилась в Киев вместе с главой Евросовета Антониу Коштой. По данным европейских СМИ, в ходе визита она заявила о продолжающихся по сей день обсуждениях вокруг отправки западных военных на Украину. По ее словам, Европе должна "принадлежать важная роль" в случае достижения соглашения о прекращении огня, что может предусматривать направление войск для наблюдения за его соблюдением.