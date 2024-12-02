В США посчитали, сколько раз Белый дом солгал о помиловании сына Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, начиная с июня 2023 года, шесть раз заявляла, что действующий президент США не помилует своего сына Хантера Байдена. Такие данные опубликовал телеканал Fox News.

Байден вынес решение о помиловании сына 1 декабря. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинение в неуплате налогов, а также в незаконном приобретении оружия и владении им в период, когда он употреблял наркотики. Приговоры ему должны были вынести в середине декабря.

Президент обратил внимание, что такие правонарушения как неуплата налогов с последующим возмещением и покупка оружия с нарушениями обычно не приводят к уголовному преследованию в США. Байден заявил, что уголовные дела были попыткой республиканцев «сломать» его сына и его самого.

По данным канала, первый раз пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о том, собирается ли Байден помиловать своего сына в июле 2023 года. И сказала тогда – «нет».

Затем вопрос о возможности помилования сына президентом США был поднят журналистами в сентябре того же года, после того, как Хантеру Байдену были предъявлены федеральные обвинения в даче ложных показаний и незаконном хранении огнестрельного оружия. Карин Жан-Пьер вновь подчеркнула, что глава государства не собирается этого делать.

Трамп прокомментировал помилование Байденом сына Хантера

В итоге она отрицала возможность помилования Хантера Байдена шесть раз. Такой вопрос задавался пресс-секретарю Белого дома в декабре 2023 года, а также в июне, августе и ноябре 2024 года.

При этом Жан-Пьер исключила помилование Хантера Байдена и после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Она подчеркивала, что администрации президента «неоднократно задавали этот вопрос», однако ответ остается «неизменным».