Венгрия обеспокоилась возможным терактом на нефтепроводе «Дружба»
Венгерские спецслужбы опасаются возможного теракта на нефтепроводе «Дружба» после предупреждения от коллег из Словакии.
Об этом сообщает Magyar Nemzet.
«На основе имеющихся данных венгерские спецслужбы выясняют, против кого, когда и где Контртеррористический центр при содействии служб национальной безопасности может осуществить превентивные меры», — утверждается в материале.
В публикации также отмечается, что к предупреждению от словацкой стороны, «к сожалению, пришлось отнестись серьезно».
Нефтепровод «Дружба» поврежден на территории Польши
Ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что в Венгрии, как и в Словакии, создана организованная группа, которая может вести подготовку к террористическому акту на нефтепроводе. Глава ведомства также сообщил, что Словакия начала расследование предполагаемой деятельности группировки.