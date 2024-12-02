Лукашенко назвал состояние белорусского кино позорищем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство состоянием белорусского кинематографа, назвав его позором, и назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры.

Во время назначения нового министра культуры Руслана Чернецкого, Лукашенко отметил, что белорусский кинематограф, по его мнению, находится в упадке по сравнению с советским периодом, когда ему уделялось серьезное внимание. Он добавил, что недопустимо иметь только желание зарабатывать деньги, не производя при этом качественные фильмы, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

Лукашенко подчеркнул важность концертной деятельности, заявив, что людям необходимо не только работать, но и отдыхать. При этом глава государства уточнил, что смена министра культуры не связана с неудовлетворительной работой предыдущего министра Анатолия Маркевича, который был из другой сферы и которому было непросто справляться с обязанностями.

Президент Белоруссии выразил уверенность в талантах белорусских людей, способных снимать кино, петь и танцевать. Он подчеркнул, что поддержка в этом направлении будет обеспечена. Лукашенко также отметил, что в сфере культуры должен работать человек изнутри, знакомый с ее особенностями. Новому министру культуры обещана всесторонняя поддержка для улучшения ситуации в белорусском искусстве.

Ранее Лукашенко назвал Gucci и Versace «гадостью».