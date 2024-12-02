В соцсетях пошутили про чемодан Шольца для визита в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев утром 2 декабря. Как рассказал «Царьград», в соцсетях обратили внимание на серебристый чемодан, с которым Шольц вышел из поезда, и предположили, что в чемодане может быть колбаса или запрещенные вещества.

Как отмечает «Царьград», координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что в чемодане могут быть личные вещи Шольца. По мнению Лебедева, визит канцлера не выглядит как государственный.

«Что-то частное, и это видно по встрече. Да, охрана есть, но свой чемодан с заботливо уложенными носками и майками Шольц тащит сам. Одет в джинсы, да и ковровой дорожки не наблюдается. Встречающую делегацию тоже не заметно», - заявил Лебедев.

Пользователи соцсетей также предположили, что в чемодане могут быть вещи для переезда в Киев, оружие или наличные.

Этот визит в Киев стал первым для Шольца с июня 2022 года. В ходе визита немецкий канцлер анонсировал дальнейшие поставки оружия ВСУ на сумму 650 миллионов евро. Немецкие СМИ писали, что своим визитом Шольц хочет выразить солидарность с Украиной и дать понять, что Германия останется «самым сильным сторонником Украины в Европе».