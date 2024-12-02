Глава Евросовета раскрыл, кто будет определять «справедливый» мир для Украины

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что только Украина должна определять, каким будет «справедливый» мир по итогам конфликта с Россией. Его слова приводит «Укринформ».

© Газета.Ru

Кошта подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину и всегда будет стоять на ее стороне в финансовом, политическом, дипломатическом и военном плане. Однако только Киев будет решать, «когда и как можно достичь мира», указал он.

В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

«Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и длительный мир. И только у Украины есть возможность определить, что такое справедливый мир для обеспечения продолжительности этого мира», — сказал глава Евросовета.

В то же время верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться».