Западная сторона финансирует протесты в Грузии. В этом ее уличил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

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По его словам, протестные акции в стране проводятся координированно с привлечением иностранных денег. Поэтому некоторые высказывались против закона об иноагентах, объяснил он.

«Не хотели прозрачности, потому что иностранные финансы направляются на революционные процессы в Грузии», — подчеркнул Кобахидзе.

Премьер отметил, что в республике никогда не будет «майдана». Он также назвал неправильным отношением к Грузии финансирование Западом протестов. С 2020 года было три попытки устроить революцию на иностранные средства, добавил политик.

Премьер Грузии выступил с неожиданным заявлением на фоне протестов

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что митинги в Грузии имеют все признаки попытки провести «оранжевую революцию», так же как на Украине. Он также назвал ситуацию в стране ее внутренними делами, в которые Москва не будет вмешиваться.