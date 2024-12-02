Украинцы осудили власти за то, что происходит в стране. Их слова приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что 21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли главную площадь Киева – майдан Незалежности – после заявления правительства о приостановке подписания соглашения о вступлении в ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, и в конечном итоге в феврале 2014 года на Украине был совершен вооруженный переворот.

По данным издания, уроженка Киева, которая переехала в Россию, пообщалась со своими знакомыми на родине и отметила, что они осуждают власти Украины, которые довели страну до нынешнего состояния.

«Мы сами звали русских на войну еще с 2014-го, при этом «контранступ» провалили, что следовало ожидать, своего оружия - не имеем, а теперь умоляем дать нам чуть ли не «Томагавки», как будто это поможет», - приводит газета слова украинцев.

Помимо этого, люди устали от насильственной мобилизации и произвола сотрудников военкоматов. В частности соседка киевлянки Татьяна Дмитриевна рассказала, что ее внучатого племянника в Одессе раньше никто не трогал, так как он инвалид и имеет только один глаз, но в этом году, начиная с весны, «он стал всерьез бояться военкомов, все чаще прятаться», и в итоге был мобилизован.

А киевляне отмечают, что в мясорубку кинули страну не только власти, но и «европартнеры», напоминая, что у мэра города сыновья имеют паспорта Германии и США.

«А когда «Орешник» прилетел, то сразу посольства свои позакрывали и дали деру из Киева (…) Похоже, что «Орешник» это только начало конца», - констатируют они.

Ранее Россия нанесла удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». За день до удара посольства США, Испании и Италии предупредили о воздушных атаках «высокой интенсивности» и приостановили прием посетителей из-за возможных угроз безопасности.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают новые цели для поражения российским оружием на территории Украины и удар может быть нанесен, в том числе и по «центрам принятия решений в Киеве».