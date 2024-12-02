Обзор иноСМИ: инцидент с летевшим в Сирию самолетом и проблема украинских АЭС

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Израильские истребители заблокировали летевший в Сирию самолет

Истребители ВВС Израиля заставили развернуться иранский самолет, предположительно, перевозивший оружие для «Хезболлы» в Ливан через Сирию. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам источника газеты в оборонной сфере, израильские истребители перехватили иранский самолет над Сирией и приказали ему развернуться. За последние месяцы Армия обороны Израиля заставила несколько иранских самолетов развернуться в воздушном пространстве Сирии и Ирака после того, как их заподозрили в перевозке грузов для «Хезболлы». Израиль заявил, что во время перемирия он продолжит принимать меры по предотвращению поставок оружия «Хезболле», в том числе путем нанесения ударов по грузам в любой точке Ливана или Сирии.

В МАГАТЭ предупредили о проблемах украинских АЭС

На Украине может быть нарушена работа критически важных объектов электропередачи, связанных с атомными электростанциями (АЭС) страны, пишет The New York Times со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Агентство заявило, что речь идет об электрических подстанциях, имеющих решающее значение для трех действующих АЭС Украины.

Все украинские реакторы сократили выработку в качестве меры предосторожности, а один из них был отключен от сети. В МАГАТЭ подчеркнули, что энергетическая инфраструктура Украины «чрезвычайно хрупка и уязвима». Ситуация с объектами электропередачи стала дополнительной нагрузкой для Украины, которая уже сталкивается с проблемами на поле боя, подчеркивает NYT.

Украину охватила волна массового дезертирства

За десять месяцев 2024 года украинские прокуроры возбудили 60 тысяч дел против военнослужащих ВСУ, оставивших свои позиции. Как пишет Financial Times, за неполный 2024-й дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года конфликта. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Несмотря на это, в октябре сотни пехотинцев, служивших в 123-й бригаде ВСУ, покинули свои позиции в районе Угледара. Они вернулись в свои дома в Николаевской области, после чего некоторые из них вышли на акцию протеста, заявив о дефиците оружия и проблемах с обучением.

Один из офицеров рассказал, что им обещали 150 танков, но в итоге они получили лишь двадцать. Как отмечает FT, мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину, но некоторые из них воспользовались возможностью отправиться в зарубежные учебные центры, чтобы дезертировать уже за границей. В среднем около 12 человек ежемесячно сбегают с военной подготовки в Польше, рассказал газете польский сотрудник службы безопасности. По словам военных аналитиков, неспособность Украины обеспечить ротацию солдат и дать отдохнуть уставшим военным привела к потерям и отпугнула людей. Десятки солдат из Николаевской и Запорожской областей рассказали FT, что они истощены, разочарованы и борются с проблемами психического здоровья.

Эксперт: Россию волнуют вовсе не западные ракеты

Эксперт по безопасности Ярослав Штефец заявил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy, что удары дальнобойными западными ракетами по России существенно не повлияют ни на политическую ситуацию, ни на ситуацию на поле боя. Это приведет лишь к тому, что ВС РФ научатся еще более успешно бороться с этими типами ракет, считает он.

В то же время Россия восприняла решение западных стран по ракетам как политически значимый жест и оперативно на него отреагировала, подчеркнул Штефец. По его мнению, гораздо более чувствительным для России стало решение Германии поставить Киеву более четырех тысяч высокотехнологичных и относительно дешевых ударных беспилотников Helsing. Эти дроны управляются искусственным интеллектом и, как утверждается, способны обходить системы радиоэлектронной борьбы.

«Арсеналы Европы почти полностью истощены»

Нидерландские власти поставили три батареи зенитных ракет MIM-104 Patriot Украине. Нидерланды стали одной из первых трех стран, поставивших системы Patriot ВСУ в начале 2023 года наряду с США и Германией. Сейчас Нидерланды остаются одним из немногих государств, которые все еще могут осуществлять такие поставки, поскольку арсеналы по всему континенту «чрезмерно истощены», пишет Military Watch Magazine.

Поставки систем Patriot подорвали возможности ПВО дальнего действия стран по всей Европе, в то время как собственный арсенал США тоже оказался истощенным, особенно в свете возросшего давления, с которым Штаты сталкиваются на Ближнем Востоке. В западном мире не существует систем, сопоставимых с Patriot, что делает истощение этих арсеналов особенно важной проблемой, подчеркивает Military Watch Magazine. Лишь эти системы способны перехватывать все виды самолетов, а также баллистические ракеты малой дальности и различные типы крылатых ракет.