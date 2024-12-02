Президент Грузии выступила с призывом по протестам в стране

Зурабишвили призвала школы выйти на протесты в Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школы страны выйти на протесты.
Об этом она написала на своей странице в соцсети.
«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — заявила Зурабишвили.
Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что оппозиция жертвует молодёжью на протестных акциях.
Грузинские власти выступили с заявлением о действиях Запада
Также сообщалось, что за ночь после митинга в Тбилиси госпитализированы 37 человек.