Президент Грузии выступила с призывом по протестам в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школы страны выйти на протесты.

Об этом она написала на своей странице в соцсети.

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — заявила Зурабишвили.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что оппозиция жертвует молодёжью на протестных акциях.

Грузинские власти выступили с заявлением о действиях Запада

Также сообщалось, что за ночь после митинга в Тбилиси госпитализированы 37 человек.