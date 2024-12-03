Шольц раскрыл тайну серебристого чемодана, с которым приехал в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в Киев с чемоданом, в котором находились белье и дорожные принадлежности, сообщает люксембургская газета L’essentiel. Содержимое багажа политика вызвало активные обсуждения в интернете.

По большей части речь идет о дорожных принадлежностях, белье и еще некоторых вещах, которые нужны, — рассказал канцлер Германии изданию.

Во время первой за два с половиной года поездки в Киев Шольц держал в руках серебристый чемодан Rimowa. В соцсетях делали предположения о его содержимом, часть из них касалась военной помощи Украине.

Ранее в Сети появились кадры прибытия канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. На опубликованном видео можно заметить, что политик выходит из поезда с большим чемоданом в руках. На вокзале в украинской столице его ждала делегация, канцлер пожал руки встречающим и кратко ответил на вопросы о том, как прошла поездка.

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О визите Шольца в Киев стало известно 2 декабря. Политик посетил украинскую столицу, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По информации источников, своим визитом европейский политик хочет дать понять, что Берлин по-прежнему стоит на стороне Украины. По словам Шольца, Германия остается «самым решительным сторонником Украины в Европе». Предполагается, что разговор между Шольцем и Зеленским также будет касаться возможных переговоров о прекращении конфликта с Россией.