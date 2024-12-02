Бербок обвинила Китай в разжигании украинского конфликта

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай и КНДР якобы разжигают конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, в украинском конфликте якобы используются беспилотники китайского производства, а северокорейские войска принимают участие в боевых действиях.

«Дроны с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности», — сказала министр.

Глава МИД ФРГ также подчеркнула, что на постоянных членах Совета Безопасности (СБ) ООН, а именно на Пекине, лежит ответственность не допускать дальнейшего разжигания конфликтов своей поддержкой.

В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

Ранее Бербок рассказала о преимуществах сотрудничества с Китаем. Она отметила, что для Германии сотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация.