Время играет против Владимира Зеленского, он уже стал «политическим банкротом» и не имеет серьезных аргументов для переговоров с Россией. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, Зеленский совершил ошибку, когда принял решение выйти из переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году, и сейчас даже теоретически уже не может укрепить свои позиции.

«Получается, что Зеленскому предложить России нечего. Он не может разговаривать с Москвой с помощью силы, поскольку у него ее просто нет (…) Зеленский сегодня является политическим банкротом, у которого каждый день уходит почва из-под ног», - констатировал политик.

Кроме того, Медведчук указал на слабое место президента Украины. По его мнению, у Зеленского «отсутствует стратегическое мышление».

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«Любые переговоры — это договоренности надолго, а Зеленский, когда был президентом, показал полное отсутствие стратегического мышления. За все свое пребывание у власти ему нигде и ни с кем не удалось договориться», — написал политик.

При этом он обратил внимание на то, что ранее активно поддерживавшие Зеленского США сейчас весьма заинтересованы в его ослаблении, так как он «представляет тушу убитой Украины, предлагая американцам наиболее вкусные кусочки».

«Жалкое положение Зеленского можно использовать, захватив богатые ресурсы центральной и южной Украины. Поэтому сегодня США весьма заинтересованы в ослаблении позиции Зеленского, чем слабее он будет, тем больше им отдаст», - констатировал он.

Медведчук также отметил, что «пока идут эти торги, у украинского народа вообще ничего не спрашивают», однако позиции Зеленского слабеют и внутри страны.

«Если украинцы свергнут режим Зеленского, то возможности и перспективы для мирных переговоров разом откроются», - считает он.

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов консультаций, однако украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования.

Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».