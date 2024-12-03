В Литве заявили о готовности предоставить убежище президенту Грузии

Литва может предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили при необходимости.

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О такой готовности Вильнюса заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, передает радиостанция Radio Tbilisi в Telegram.

«Естественно, Литва предоставила бы убежище, если бы существовала такая необходимость, но в настоящее время президент Зурабишвили очень ясно дала понять, что она будет в Тбилиси со своим народом», — отметила Скайсгирите.

Ранее власти Литвы, Латвии и Эстонии договорились ввести санкции в отношении правительства Грузии на фоне протестов в республике и приостановки евроинтеграции. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

2 декабря МИД Литвы опубликовал список грузинских чиновников, в отношении которых были введены санкции. В их число вошли основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и руководители силовых ведомств.