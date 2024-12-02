Украинская армия не способна вернуть потерянные территории. Об этом сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Kyodo.

До этого президент утверждал, что страна должна продолжать конфликт до возвращения к границам 1991 года. Однако в беседе с агентством он подчеркнул, что кризис вошел «в сложный период».

«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — пояснил Зеленский, отвечая на вопрос о возврате к границам начала 90-х.

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