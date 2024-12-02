Признание Владимира Зеленского о нехватке сил у украинской армии запоздалое, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который пожаловался на нехватку сил у Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы взять под контроль Крым и другие территории. В интервью японскому агентству Kyodo он при этом также потребовал от партнеров помощи Украине.

«Признание Зеленского запоздалое, слишком много глупостей и роковых ошибок, принесших Украине горе и хаос, он успел наделать. Теперь он фактически взял на себя ответственность за развязывание войны, огромное и бесполезное количество потерь украинцев», — считает Смирнов.

Он уверен, что украинцам пора отстранить Зеленского от власти и принять те условия мира, которые предложил президент России Владимир Путин. Это, по его словам, позволит сохранить то, что осталось от Украины.

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Ранее советник президента по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил, что Киев должен сам решить, согласен ли он на потерю территорий в рамках мирных переговоров. Зеленский, согласно его заявлению, открыто признавал, что боевые действия необходимо закончить переговорами — их формат является предметом диалога Вашингтона и Киева.