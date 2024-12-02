Новая глава дипломатии ЕС Каллас заявила об усиливающемся влиянии в мире Путина
Новая глава евродипломатии Кая Каллас в интервью украинскому телеканалу «Общественное» отметила усиление влияния в мире российского президента Владимира Путина.
«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая своё влияние», — сказала она, объяснив этим военную поддержку Украины.
Ранее Каллас допустила отправку войск европейских стран на Украину.
Глава евродипломатии объяснила необходимость поддержки Украины
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что визит Каллас и нового главы Евросовета Антониу Кошты в Киев говорит о приоритете войны для них.