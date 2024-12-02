Назван возможный кандидат в президенты Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов имеет высокие рейтинги и политические амбиции, а также деньги на избирательную кампанию. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. По его словам, Буданов* может стать кандидатом в президенты Украины.

Ранее издание Forbes со ссылкой на собственные источники сообщило о том, в офисе Владимира Зеленского недовольны работой Кирилла Буданова*. В статье отмечалось, что у Буданова* «натянутые отношения» с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

При этом бывший депутат Рады Олег Царев обратил внимание на то, что Буданов* один из немногих, кто, кроме Ермака, может свободно заходить в кабинет Зеленского.

«У него высокие рейтинги и политические амбиции. Есть своя команда - политики, журналисты, политологи. Это команда не чиновника, а кандидата в президенты», - заметил он.

По словам Царева, Буданову* также удалось наладить отношения с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, и у него «есть поддержка и связи, а также деньги на избирательную кампанию».

«Это угроза для Зеленского», - констатировал бывший депутат Рады.

Напомним, что официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.