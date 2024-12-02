Канцлер ФРГ назвал цели визита в Киев

По словам Олафа Шольца, он намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским и объявить о новых поставках военной помощи.

«Моей поездкой сюда я хотел бы выразить свою солидарность с Украиной. Я бы также хотел здесь на месте дать ясно понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину. На встрече с Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на 650 млн евро», — сказал канцлер Германии.

Шольц поставил точку в вопросе поставок крылатых ракет Taurus Киеву

Шольц уточнил, что очередные партии отправят в Киев в декабре. Сегодня агентство DPA сообщило о незапланированном визите немецкого политика в столицу Украины.