Канцлер Германии Олаф Шольц утром в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев. Как сообщает Tagesschau, власти Германии заранее не анонсировали этот визит.

В украинской столице Шольц проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Tagesschau отмечает, что во время визита немецкий канцлер уже анонсировал дальнейшие поставки оружия Киеву на сумму 650 миллионов евро.

Своим визитом Шольц хочет выразить солидарность с Украиной и дать понять, что Германия останется «самым сильным сторонником Украины в Европе». Переговоры Шольца с Зеленским, скорее всего, будут вращаться вокруг ситуации на поле боя, а также дипломатических инициатив, которые могут исходить от новоизбранного президента США Дональда Трампа, подчеркивает Tagesschau.

Шольц поставил точку в вопросе поставок крылатых ракет Taurus Киеву

До этого Шольц посещал Украину в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Марио Драги, который тогда занимал пост премьера Италии. В ноябре 2024-го по инициативе Шольца состоялся его первый почти за два года телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин отмечал, что по итогам беседы они «остались при своих мнениях».