Маск указал на тревожный знак в решении Байдена насчет своего сына

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

«Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо», — уточнил он.

Ранее стало известно, что 1 декабря Джо Байден подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Избранный президент США Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

В свою очередь, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин в соцсетях написала, что Джо Байден, помиловав своего сына Хантера, признал, что тот фактически является преступником. По ее словам, Хантер Байден нарушил законы, касающиеся огнестрельного оружия, а также законы об иноагентах.

Трамп прокомментировал помилование Байденом сына Хантера

Хантер Байден изначально обвинялся в налоговых нарушениях, а в июне текущего года присяжные признали его виновным в том, что он солгал про употребление наркотиков при покупке огнестрельного оружия.