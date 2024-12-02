Пока вы спали: помилование сына Байденом и рост числа погибших в соццентре на Алтае

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Названо число сорванных воздушных атак в ДНР со стороны ВСУ

Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" смогла перехватить больше 100 беспилотников за неделю в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Подсчитано, что средства радиоэлектронной борьбы сорвали 120 воздушных атак ВСУ на Донецкую Народную Республику над Донецком и Макеевкой. При этом в Куйбышевском районе Донецка была также предотвращена атака вражеского беспилотника на электрическую подстанцию.

Байден объявил о помиловании своего сына

Ныне действующий глава США Джо Байден помиловал своего сына. Об этом сообщает ТАСС.

Байден подписал помилование по двум судебным делам сына Хантера. При этом ранее Джо Байден заявлял, что не станет вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.

По одному из дел Хантера Байдена обвиняли в нарушениях, связанных с владением огнестрельным оружием. В другом штате США ему инкриминировали неуплату налогов.

Пакистан предложил провести встречу спикеров парламентов шести стран в РФ

Спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик предложил провести в РФ конференцию спикеров парламентов шести стран по темам противодействия терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Также на встрече рассчитывают обсудить укрепление регионального взаимодействия. Спикер напомнил, что подобная конференция при участии Афганистана, Ирана, Китая, России, Пакистана и Турции ранее проходила в Пакистане.

На ней были подписаны международные соглашения по многим важным вопросам между странами.

Число погибших постояльцев соццентра на Алтае увеличилось

Число людей, погибших в «Доме помощи» на Алтае выросло до шести. Об этом сообщает ТАСС.

Постояльцы центра из села Калистратиха начали обращаться к врачам за медицинской помощью 28 ноября. У заболевших в соццентре медики выявили острый инфекционный гастроэнтероколит. Умерло шесть человек, 25 получают медицинскую помощь.

По факту случившегося было заведено уголовное дело.

Над регионами РФ за ночь уничтожили больше десяти украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены российскими военными над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом.

Так, восемь вражеских БПЛА были сбиты над Курской областью, четыре - над Брянской, два - над Крымом и один - над Белгородской областью.