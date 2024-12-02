Бельгийским проституткам разрешили выходить на пенсию и в декрет

В воскресенье, 1 декабря, в Бельгии начал действовать закон, гарантирующий защиту трудовых прав проституток и других работников секс-индустрии. Об этом сообщает RTBF.

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Теперь секс-работникам нужно обеспечивать комфортные условия труда: они могут отказывать клиентам и имеют право требовать соблюдать их правила взаимоотношений с клиентурой. Кроме того, в помещениях, где «работают» проститутки, появятся кнопки сигнала тревоги.

Помимо этого, женщинам и мужчинам из секс-индустрии в Бельгии будут положены социальные и страховые выплаты, включая пенсионные. Также им разрешат уходить в декретный отпуск.

Бельгия декриминализировала секс-бизнес в марте 2022 года, но до 3 мая 2024-го в стране не существовало трудового законодательства, касающегося этой сферы. Новый закон стал «историческим шагом в борьбе за права секс-работников». Тем не менее некоторые работники этой индустрии не поддержали его принятие.