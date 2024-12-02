В Грузии несколько дней подряд проходят протестные акции

В Грузии с середины прошлой недели проводится новая серия акций протеста. Так, с 28 ноября в Тбилиси и других городах республики проходят протестные акции после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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По словам грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей "предательством национальных интересов". Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства.

Она заявила, что оно "объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему". 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является "нелегитимным". По информации МВД Грузии, 113 сотрудников ведомства пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий протестующих.