Президент Венесуэлы выступил в защиту традиционных ценностей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в защиту традиционных ценностей и национальной культуры.

"Наилучшая вакцина против морального и культурного упадка империи и крайне правых, которые хотят уничтожить семейные ценности, - это защищать и сохранять нашу культуру и наши традиционные ценности", - заявил Мадуро на многотысячном митинге у президентского дворца Мирафлорес, который транслировался телеканалом Venezolana de Televisión. Президент добавил, что "империя и фашизм стремятся отменить культурные и моральные ценности и разрушить концепцию семьи".

Венесуэльский лидер отметил, что в первый день декабря "народ празднует четыре месяца победы" на президентских выборах 28 июля. "Мы говорим: "Да Рождеству и жизни", - сказал венесуэльский лидер участникам митинга и марша в поддержку мира и Рождества. Мероприятия прошли в воскресенье в Каракасе и других городах Венесуэлы.