Премьер Грузии обратился с требованием к президенту

Президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост по окончании ее полномочий 29 декабря 2024 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Политика цитирует агентство Reuters.

Саломе Зурабишвили 1 декабря заявляла, что откажется уйти в отставку, когда срок ее полномочий истечет в конце этого месяца. Она это мотивировала тем, выборы нового парламента в октябре были нелегитимными, и поэтому законодательный орган не имеет права назначать ее преемника. Ираклий Кобахидзе отметил, что понимает «эмоциональное состояние» Зурабишвили, но «конечно, ей придется покинуть свою резиденцию и сдать это здание законно избранному президенту».

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Кобахидзе также проигнорировал заявление США о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Он сказал, что это «временное событие», и Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа, когда тот вступит в должность в январе.

Правящая партия «Грузинская мечта» ранее объявила, что выборы нового президента пройдут 14 декабря, а инаугурация состоится 29 декабря. Партия выдвинула на пост лидера страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. В Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты, вызванные решением правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».