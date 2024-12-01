В Германии сделали заявление о доказательстве вины России в катастрофе самолета DHL

Нэнси Фезер, глава МВД ФРГ, заявила об отсутствии доказательств причастности России к катастрофе самолета DHL в Литве, однако отметила растущую активность диверсий, требующую усиления защиты инфраструктуры.

В интервью газете Handelsblatt глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что на данный момент доказательства, свидетельствующие о причастности России к катастрофе самолета курьерской компании DHL в Литве, отсутствуют. Она уточнила: «Нет, пока нет. Но Германия направила экспертов, чтобы все это точно расследовать», сообщает РИА «Новости».

Фезер также выразила обеспокоенность по поводу якобы растущей диверсионной активности со стороны России. По ее словам, это требует усиления мер по защите критически важной инфраструктуры.

Найден черный ящик разбившегося в Вильнюсе самолета DHL

«Поэтому мы должны лучше защищать критическую инфраструктуру», – добавила министр.

Ситуация с катастрофой самолета DHL остается под пристальным вниманием властей, которые продолжают расследовать инцидент с участием специалистов из Германии. Ожидается, что результаты расследования помогут пролить свет на причины аварии и установить, была ли в этом замешана Россия.

Напомним, в Литве грузовой самолет компании DHL разбился неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Позже СМИ опубликовали переговоры диспетчеров.