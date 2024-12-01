Избранный президент США Дональд Трамп не в силах остановить конфликт на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По словам эксперта, все происходящее на Украине невозможно просто так остановить.

Если кто-то думает, что [конфликт] можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить, — сказал он.

Он отметил, что конфликт в настоящее время находится на стадии высокой интенсивности, за которой последует период средней интенсивности, затем низкой. В конечном итоге все может вылиться в различные исходы, добавил он.

Стариков также отметил существующую проблему с отведением войск, которая связана с недоверием сторон друг к другу. Кроме того, он выразил сомнение в возможности привлечения миротворческих сил для разрешения конфликта.

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Ранее британский лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Трамп может размышлять о получении Нобелевской премии мира за урегулирование на Украине. Политик сравнил ситуацию, с которой республиканец рискует столкнуться, с гордиевым узлом, то есть чрезвычайно сложной задачей.

До этого Стариков отметил, что российская армия ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать фронт ВСУ. По мнению военного, ключевой причиной обвала может оказаться принудительная мобилизация граждан.