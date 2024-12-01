Грузинские наемники ВСУ возвращаются в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Грузинские наёмники, воюющие за ВСУ, решили вернуться с Украины в Грузию, чтобы «защищать митингующих». Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление одного из наемников в соцсетях.

Боевик Ладо Гамсахурдия, объявленный в международный розыск и состоящий в запрещенной террористической группировке «Грузинский национальный легион», написал в соцсети X, что решение о возвращении принято.

По его словам, сейчас грузинские боевики «ждут сигнала от президента Зурабишвили» и готовы защищать митингующих «любым способом».

Сегодня зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Грузия может окунуться в пучину гражданских столкновений. По его словам, республика движется «по украинскому пути в тёмную бездну».

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Российское правосудие вменяет гражданам Грузии Ладо Гамсахурдии и Карлосу Руситашвили участие в «Грузинском национальном легионе» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Ранее следствие установило, что за два года Гамсахурдиа и Руситашвили получили по 2,5 миллиона рублей. Оба обвиняемых объявлены в международный розыск. Российский суд выдал санкцию на их заочный арест.