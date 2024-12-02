Столтенберг назвал один из вариантов завершения конфликта на Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «временная уступка» территорий Украины в пользу России является одним из вариантов быстрого завершения боевых действий.

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Его слова приводит телеканал N-TV.

«Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна навсегда отказаться от этой территории», — сказал Столтенберг.

По его словам, властям Украины необходимо получить гарантии безопасности в обмен на «временную уступку» территорий. Этой гарантией могло бы стать членство Киева в Североатлантическом альянсе, однако есть и «другие способы вооружить и поддержать украинцев», указал он.

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До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения Украине потерянных территорий — в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».