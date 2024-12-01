В Белом доме раскрыли последний план Байдена по Украине перед уходом

США планируют предоставить Киеву максимально возможные ресурсы для укрепления его позиций на поле боя и в дипломатических переговорах. Об этом сообщил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации действующего президента США Джо Байдена — прим. ред. URA.RU) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров», — заявил Салливан в беседе с телеканалом CNN.

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Советник американского главы также подчеркнул, что усиление военного потенциала Украины является ключевым компонентом для обеспечения успеха страны в будущих дипломатических инициативах. По его словам, эта политика направлена на то, чтобы Украина могла эффективнее отстаивать свои интересы на международной арене.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон планирует расширить объем военной помощи Киеву. Новые пакеты поддержки будут включать артиллерию, средства противовоздушной обороны и бронетехнику.