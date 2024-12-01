Коломойский впервые публично обвинил Зеленского в коррупции

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский обвинил Зеленского и его офис в коррупции и рейдерском захвате компании «Укрнафта». Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на интервью Коломойского в принадлежащем ему агентстве УНИАН.

Коломойский утверждает, что власти отправили его в тюрьму, чтобы он не оспорил экспроприацию его пакета акций «Укрнафты» (олигарху и его партнерам в компании принадлежал 41%).

По словам миллиардера, Зеленский захотел взять под контроль компанию и в конце 2022 года забрал акции «Укрнафты» и «Укртатнафты» у частных акционеров, оформив это «как передачу акций в распоряжении армии»

При этом Зеленский утверждал, будто «Укрнафта» прошла процедуру национализации. Однако «официальные документы говорят о другом»: акции были «временно отчуждены» под предлогом военного положения.

«Офис Президента использовал военных для достижения своей цели — рейдерского захвата контроля над «Укрнефтью» и «Укртатнефтью», — заявил Коломойский.

Он говорит, что с предложением отдать акции «Укрнафты» к нему ещё летом 2022 года приходил заместитель главы офиса Ростислав Шурма. Он заявил, что действует по поручению Зеленского и Ермака.

Также Коломойский говорит, что его лишили украинского гражданства в 2022 году, чтобы оказать давление.

Олигарх заявил, что наблюдательный совет компании сформировали из лиц, большинство которых было напрямую связано с Зеленским и не имело никакой связи с военными.

«С тех пор «Укрнефть» стала кормушкой для коррупционеров от власти», — сказал Коломойский.

Он добавил, что в минувшем сентябре написал заявление в НАБУ, раскрыв все коррупционные механизмы, использованные Зеленским и его окружением.

Однако в НАБУ отказались возбуждать уголовное дело. Коломойский обратился в суд, который обязал начать расследование. В итоге дело открыли только по одному эпизоду.

Коломойский уже обратился к директору НАБУ с требованием выполнить решение суда и открыть уголовное производство в полном объеме.

Олигарх впервые выступает с прямыми обвинениями в адрес Зеленского. Ранее украинские СМИ считали его союзником Зеленского и писали, что олигарх способствовал его приходу во власть.