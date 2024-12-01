США окончательно подтвердили позицию по передаче ядерного оружия Украине

Администрация Соединенных Штатов не планирует поставлять Украине ядерное оружие, заявил в эфире телеканала ABC советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что сейчас в Вашингтоне сосредоточены на поставках обычных вооружений Киеву. По словам Салливана, США хотят, чтобы ВСУ могли эффективно защищаться и вести борьбу с Россией.

© U.S. Air Force

Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал, — заявил советник.

Новый глава Евровосовета пообещал Украине миллиарды евро

Ранее газета Newsweek со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что американские власти не собираются поставлять на Украину ядерное оружие. Таким образом в правительстве США прокомментировали слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, предположившего, что Запад рассматривает возможность передачи подобного вооружения ВСУ.

Как отмечал Медведев, он обеспокоен «психическим состоянием людей», обсуждающих передачу Украине ядерного оружия. По его мнению, данная угроза может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией.