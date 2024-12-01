Вучич прокомментировал подрыв водоканала в Косово

Подрыв водоканала на севере Косово и Метохии следует расценивать как часть гибридного нападения на Сербию, заявил президент страны Александр Вучич в обращении гражданам, передает РИА Новости.

Он отметил, что инцидент предоставляет определенные выгоды косовоалбанским властям в Приштине и Белград не прекратит расследование по данному ЧП.

"Мы внимательно следили за всем, что сообщали приштинские чиновники и их международные спонсоры и СМИ, мы не услышали много фактов <...>. Но им придется ответить на много вопросов, потому что мы не остановимся с расследованием. Тогда им не будет все равно. Они еще два дня будут задерживать кого попало, а потом два дня уклоняться от темы, но мы будем на ней настаивать. Это был настоящее, максимально жесткое гибридное нападение на нашу страну", — заявил Вучич.

Вучич также добавил, что властям в Приштине стоит ожидать дальнейших разбирательств, несмотря на их попытки уклониться от обсуждения ситуации. Он подчеркнул, что пока официальный Белград не завершит собственное расследование, он не будет напрямую обвинять власти Приштины в организации подрыва.

Ранее сообщалось, что на водоканале в Косово произошел взрыв. Премьер Косово Альбин Курти назвал произошедшее терактом. Информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что взрыв стал уже третьим за последние три дня.