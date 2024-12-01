Новый глава Евровосовета пообещал Украине миллиарды евро

Евросоюз обещает перевести Украине в декабре €4,2 млрд бюджетной помощи, а с января 2025 года финансировать Киев на уровне €1,5 млрд в месяц в обмен на экономические преобразования.

"Евросоюз предоставит в декабре €4,2 млрд поддержки для бюджета Украины", - сообщил новый глава Евровосовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, с января Брюссель намерен "весь год предоставлять Украине ежемесячно €1,5 млрд" в рамках кредитной программы G7, финансируемой за счет экспроприированных доходов от активов России.

Речь идет о программе финансовой помощи на €18 млрд на 2025 год, меморандум о реализации которой ЕК подписала с правительством Украины 28 ноября. В рамках этого меморандума Киев обязуется выполнить экономические и политические требования ЕС и провести преобразования, на которых настаивает Брюссель.

Кошта также пообещал "приветствовать Украину в ЕС", но не сказал, когда это случится, добавив, что "вступление - это процесс, основанный на результатах преобразований". Все попытки журналистов получить хотя бы примерное указание на сроки закончились безрезультатно.

Особым достижением на пути поэтапной интеграции в ЕС он назвал отмену мобильного роуминга для украинских операторов в Евросоюзе.