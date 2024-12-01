В Евросоюзе высказались о введении санкций против Грузии

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас допустила введение санкций в отношении Грузии. Ранее правящая партия республики временно отказалась от евроинтеграции, сообщает агентство dpa.

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Насилие против мирных демонстрантов Каллас назвала недопустимым. По ее словам, грузинское правительство должно уважать волю своего народа.

Возможные последствия для Грузии со стороны Евросоюза будут обсуждаться со всеми странами-членами сообщества. В качестве вероятных санкционных мер Кая Каллас назвала финансовые и визовые ограничения.

Массовые акции протеста в Тбилиси и нескольких других городах Тбилиси идут третий день. Они начались после отказа премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе от от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».