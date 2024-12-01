Президент Ирана обратился с призывом к исламскому миру

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал исламские государства Западной Азии помочь нормализовать ситуацию в Сирии, где активизировались террористы. Об этом сообщает IRNA.

В воскресенье Пезешкиан выступил на совместном заседании правительства и парламента Ирана. Он заявил, что только страны региона могут обеспечить безопасность в Западной Азии.

«Надеюсь, что проблема, возникшая в Сирии, будет решена с помощью исламских стран, а мусульманские страны не допустят, чтобы конфликты внутри стран стали основой для дальнейшего иностранного вмешательства в регион», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Иран никоим образом не стремится к войне. Пезешкиан отметил, что те, кто утверждает, что защищает права человека и мир, на самом деле часто являются причиной войны и кровопролития. США и ЕС должно быть стыдно, что катастрофа в Газе и Ливане осуществляется при поддержке их оружия.

Пезешкиан добавил, что все страны региона осудили агрессию Израиля против Ирана 26 октября, и он ценит соседние государства за их правильную позицию.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что действия боевиков в Сирии инспирировали США и Израиль.