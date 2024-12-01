Киев поможет подготовить Кривой Рог к зиме

Власти Киева приняли решение помочь Кривому Рогу с подготовкой к зиме.

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Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

«Столица поможет Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем туда ремонтные бригады», — написал он.

Кличко добавил, что в город в Днепропетровской области будут направлены более 20 работников «Киевтеплоэнерго» и 6 единиц спецтехники. Кличко призвал подписчиков «объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего».

Ситуация в энергетике на Украине ухудшилась после массированного обстрела 17 ноября. Тогда получили повреждения четыре подстанции «Энергоатома» и Кременчугская ГЭС. На этом фоне в стране заговорили о перспективах мирных переговорах, на которых могли бы настоять сами жители.