Вучич прокомментировал попытки выдавить Россию из Сирии

Попытки выдавить Россию из Сирии и средиземноморского региона усугубляют геополитическую напряженность, мир движется в неблагоприятном направлении. На этом фоне Сербия должна готовить бомбоубежища к возможной ядерной атаке. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич выступил с воскресным обращением к гражданам и заявил, что «сумасшествие» в мире продолжается. Теперь, по его словам, Запад решил устранить российское влияние на Средиземном море, в Сирии. Россия пытаются этому препятствовать. Вучич также напомнил об угрозах Трампа в адрес БРИКС.

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«Все идет в неблагоприятном направлении», — заявил сербский лидер.

По его словам, история Афганистана, Ирака и Сирии научила его «полагаться только на собственные силы и возможности».

«Мы должны знать, что мы одни, чтобы самим быть готовыми сдержать, бороться и остановить каждого потенциального агрессора», — сказал Вучич.

Он добавил, что сербские власти намерены занятья проверкой и обустройством бомбоубежищ.

На этой неделе Вучич уже говорил, что недоволен полученными отчетами о готовности бомбоубежищ. Он считает, что их надо срочно подготовить к последствиям потенциального ядерного удара.