Трамп и Карл III отказались приехать на открытие Нотр-Дама

Избранный президент США Дональд Трамп, короли Великобритании и Испании Карл III и Филипп VI не приедут на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, которая запланирована на 7-8 декабря. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

По данным издания, на открытии собора будет присутствовать действующая первая леди США Джилл Байден.

Ранее сообщалось, что Трампу, Карлу III и Филиппу VI приглашение на церемонию было направлено.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Вечером 15 апреля 2019 года в храме произошел пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Возгорание произошло в районе шпиля по причинам, не выясненным до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился отреставрировать собор в течение пяти лет. В мае 2024 года он заявил, что Нотр-Дам откроется для посетителей в начале декабря. В первую неделю после реставрации собор будет открыт до позднего вечера. При этом полное завершение восстановительных работ в соборе намечено на 2029-2030 годы. Общие затраты на восстановление главной церкви Парижа предварительно оцениваются в €850 млн.