Премьер Грузии подтвердил отставку посла в США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга подтвердил отставку посла страны в Соединенных Штатах Давида Залкалиани на фоне протестов в Тбилиси.

Его слова передает ТАСС.

«Он покинул должность. Я беседовал с ним. У всех разная сила воли. Я хочу выразить солидарность Залкалиани, в отношении которого было тяжелое давление с разных сторон», — сказал он.

По словам премьера, на Залкалиани оказывала давление не только оппозиция, которая требовала его отставки в знак протеста против решения властей Грузии заморозить со своей стороны вопрос открытия переговоров с Европейским союзом.

«Жаль, что он покинул должность, но это был его выбор», — добавил Кобахидзе.

Об отставке Залкалиани накануне сообщил оппозиционный канал «Имеди».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».