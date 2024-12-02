СМИ: Асад может принять предложение Эрдогана

Президент Сирии Башар Асад может принять предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений в связи с резким обострением ситуации в северных районах арабской республики. Такое мнение высказывает проправительственная турецкая газета Hürriyet.

"Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки. <…> Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку Эрдогану", - пишет обозреватель издания Аьдюлькадир Сельви.

Асад прокомментировал ситуацию в Сирии

28 июня президент Турции заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году. 12 июля он сообщил, что поручил главе МИД Хакану Фидану подготовить дорожную карту процесса нормализации. Последний заявил в конце ноября, что Сирия пока не готова к диалогу.