Кобахидзе: Зурабишвили придется сложить свои полномочия

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в день инаугурации нового главы государства придется покинуть Президентский дворец, заметил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет ТАСС.

Ранее глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство «нелегитимным». Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.

«Я понимаю ее [Зурабишвили] эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — отметил Кобахидзе.

Премьер пояснил также, что отношения Грузии с Евросоюзом сильно изменятся после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Вместе с тем тем, добавил он, американское решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией — временное.

По словам Кобахидзе, новых парламентских выборов не будет.

Ранее представитель грузинской Службы безопасности сообщил, что акции оппозиции в Тбилиси у здания парламента свидетельствуют о попытке насильственного захвата власти.